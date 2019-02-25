Опубликовано видео, как эсминец США Donald Cook вошел на рассвете в порт Одессы
Утром в понедельник, 25 февраля, к причалу Одесского морского вокзала подошел ракетный эсминец ВМС США Donald Cook. Пресс-служба Минобороны опубликовала видео захода корабля.
"Donald Cook" вошел в черноморский регион вечером 19 февраля, и все это время был в открытом море.
В командовании 6-го флота США сообщили, что эсминец прибыл, чтобы "провести операции по обеспечению безопасности на море и повысить стабильность в этом регионе".
Корабль уже поучаствовал в маневрах с фрегатом TCG Fatih (F242) военно-морских сил Турции. Подобные учения будут проведены и с кораблями наших Военно-морских сил.
Видео: facebook.com/MinistryofDefence.UA
Как сообщала "Страна", в Тихом океане нашли останки боевого авианосца "Хорнет", который пролежал на дне 77 лет.
Напомним, что в Черное море второй раз в 2019 году вошел американский эсминец Donald Cook.