Утром в понедельник, 25 февраля, к причалу Одесского морского вокзала подошел ракетный эсминец ВМС США Donald Cook. Пресс-служба Минобороны опубликовала видео захода корабля.

"Donald Cook" вошел в черноморский регион вечером 19 февраля, и все это время был в открытом море.

В командовании 6-го флота США сообщили, что эсминец прибыл, чтобы "провести операции по обеспечению безопасности на море и повысить стабильность в этом регионе".

Корабль уже поучаствовал в маневрах с фрегатом TCG Fatih (F242) военно-морских сил Турции. Подобные учения будут проведены и с кораблями наших Военно-морских сил.

Видео: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Как сообщала "Страна", в Тихом океане нашли останки боевого авианосца "Хорнет", который пролежал на дне 77 лет.

Напомним, что в Черное море второй раз в 2019 году вошел американский эсминец Donald Cook.