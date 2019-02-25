Юрист и экс-заместитель главы АП Украины Андрей Портнов выиграл суд у МИД Украины, и посольства Украины в Канаде касаемо сообщения ими неправдивой информации о нем властям Канады. Об этом заявил юрист и экс-заместитель главы АП Украины Андрей Портнов в своем Telegram-канале.

По словам Портнова, 25 февраля Окружной административный суд Киева в полном объеме удовлетворил его иск к Посольству Украины в Канаде и Министерству иностранных дел Украины, установив, что на протяжении последних лет они систематически сообщали о нем властям Канады недостоверную информацию, которая стала основанием для введения канадских санкций и их пятилетнего сохранения.

"Суд исследовал всю истребованную у МИД переписку с канадским посольством и ГПУ и пришел к выводу, что санкции в отношении меня вводились на основании несуществующих фактов, непроверенной и недостоверной информации, неподтвержденных документов и с нарушением принципа презумпции невиновности", - написал Андрей Портнов.

На сегодняшний день суд взыскал с посольства в пользу Портнова судебные издержки, позже юрист планирует взыскать с посла Украины в Канаде всей суммы, потраченной на адвокатов. По словам Андрея Портнова, то, что суд установил факт дачи ложных показаний украинскими чиновниками канадскому правосудию, он использует и в новых международных судебных процессах.

Кроме того, юрист напомнил, что другие страны уже отменили санкции, введенные против него, а ЕС выплатил за их введение компенсацию 15500 евро, после того, как он в Люксембурге выиграл у ЕС в суде дело у Совета Евросоюза.

Сейчас продолжается судебный спор с правительством Канады в апелляционной судебной инстанции Канады и Печерском суде Киева против ГПУ.

Напомним, Портнов опубликовал доказательства, как посол Украины в Канаде Шевченко продал землю в Крыму по российским законам.

Также мы писали, что канадский суд подтвердил, что у Портнова нет вины ни в одной стране мира.