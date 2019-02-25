В Волынской области в Киверцовском районе грузовой поезд сбил на переезде автомобиль ЗАЗ 11028. В результате водитель и трое пассажиров автомобиля получили травмы, один из них в реанимации.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.

ДТП произошло в селе Дерно, за рулем был 65-летний житель Рожищенского района, который пересекал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. В отделение реанимации госпитализировали 39-летнего жителя Рожищенского района.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшие тяжкое телесное повреждение).

Фото: vl.npu.gov.ua

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