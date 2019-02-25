После того как в понедельник, 25 февраля, гривна на межбанке укрепилась ниже психологической отметки 27 грн./$, национальная валюта, по мнению финансистов, продолжит укрепляться.

Об этом со ссылкой на директора казначейства банка "Кредит Днепр" Олега Куринного пишет UBR.

Утром 25 февраля рынок открылся на уровне 27,01-27,05 грн./$, к концу дня котировки дошли до дневного минимума 26,90-26,94 грн./$.

"Справочный курс доллара по состоянию на 12 часов составил 26,9986 грн./$, официальный курс на завтра заявлен на уровне 26,9907 грн./$, что на 3 копейки ниже сегодняшнего курса. Объем свободной ликвидности снизился на 0,3 млрд. грн. и составил 109,5 млрд. грн., при этом остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 0,026 млрд. грн. и составили 55,3 млрд. грн., а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, снизился на 0,3 млрд. грн. и составил 54,2 млрд. грн.", - сообщил директор казначейства банка "Кредит Днепр" Олег Куринной.

Котировки на наличном рынке также последовали вниз вслед за межбанком. Если открывался сегодня рынок на уровне 27,01-27,05 грн./$, то к середине дня курс снизился до 26,95-26,99 грн./$.

По словам казначеев, сегодняшние торги прошли под знаком превышения предложения валюты над спросом, несмотря на то, что банкиры не прекращают прогнозировать активизацию импортеров и сокращение валютных продаж со стороны экспортеров – тем в ближайшие дни должны прийти крупные суммы НДС-возмещений. Пока же валюты хватает даже на закупки Нацбанка.

"Выкуп излишков предложения Нацбанком в формате Matching несколько замедлил динамику укрепления гривны, но не остановил ее. Наличный рынок отреагировал симметрично, просев ниже психологической отметки 27 и не создавая предпосылок для спекулятивных переливов. По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 26,95-27,05 грн./$", - сказал Куринной.

Напомним, по прогнозам банкиров, курс доллара должен был расти на этой неделе из-за миллиардных выплат по НДС.

Также мы писали о том, как долго будет снижаться курс доллара в Украине и при чем тут экспортёры.