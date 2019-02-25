Певица MARUV, одержавшая победу в Национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение" в 2019 году, не поедет на конкурс. Об этом сообщает телеканал UA Перший, который официально транслировал Нацотбор.

"Страна" собирает все подробности нового скандала с Нацотбором на Евровидение.

Как Maruv отказали в поездке на Евровидение

Общественный вещатель (ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины") и певица MARUV не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе Евровидение-2019 из-за ряда причин, - говорится в сообщении.

"Несмотря на то, что ее композицию высоко оценили зрители и судьи, у исполнителя, который представит Украину на международном песенном конкурсе, также есть обязательства. После подписания договора с ОАО "НСТУ" на время конкурса исполнитель становится культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире. После проведенных переговоров ОАО "НСТУ" и певица MARUV не нашли общего решения относительно миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе.

Также согласно правилам Евровидения вещатель-участник должен обеспечить неполитический характер конкурса. Ситуация, которая сложилась вокруг национального отбора этого года, имеет признаки политизации. Общественный резонанс, попытки давления со стороны политических сил, вмешательство в дискуссию культурных деятелей и информационных структур страны-агрессора фактически привели политизации результатов национального отбора.

Общественный вещатель также видит в этой ситуации опасность эскалации раскола украинского общества, противоречит задачам Общественного вещателя (согласно Закону Украины о Общественное вещание одной из основных задач ОАО "НСТУ" является содействие консолидации украинского общества", - говорится в заявлении.

Примерно то же самое написал у себя в Facebook Зураб Аласания, бывший глава НОТУ:

"Продолжительные и изнурительные переговоры (пять с половиной часов) между НОТУ и командой исполнительницы MARUV принесли следующий результат: стороны к согласию не пришли, соглашение подписано не будет", - заявил оню

По его словам, отбор "разоблачил еще одну большую общественную проблему, лежащую в политической плоскости, а не в музыкальной: концертную деятельность многих артистов в стране-агрессоре".

Аласания считает, что этот вопрос расколол общество (хотя большинство зрителей отдали предпочтение Maruv). Поэтому в НОТУ решили вставить в договор несколько "политических" пунктов.

"В частности: отказ представителя Украины на международном конкурсе от гастролей в рф (три месяца после конкурса). А также внимательного отношение к публичных высказываний исполнителя относительно территориальной целостности Украины, или каких-либо высказываний, которые могут навредить Украине на международном уровне", - перечислил условия Аласания.

По его словам, "не все красивые украинские исполнители готовы быть хорошими культурными дипломатами. Таким образом, решение об исполнителе, который будет представлять Украину на Евровидении пока не принято. Переговоры с последующим кандидатом начнем утром".

"Народ проголосовал? Ну и чхать на это". Реакция соцсетей

Новость о недопуске Maruv на Евровидение по политическим причинам стала сразу обсуждаться в соцсетях.

"История с украинским отбором на Евровидение - своеобразная репетиция выборов на Украине. Народ проголосовал за какую-то кандитатшу? Ну так и чхать на это. Не может она представлять Украину на международной арене - и все тут. А вот Порошенко может, потому утвердим его победителем", - пишет политолог Владимир Корнилов.

Блогер Александр Билинский считает, что представители гостелерадиокомпании откровенно плюют на мнение зрителей.

"Ох, сколько людей хочет жить в стране, где в ручном режиме будут определять, кто достоин, а кто нет. Где принципы демократии выносятся за "скобки", прикрываясь политической целесообразностью, военным временем и желанием выслужиться. Порой даже непонятно перед кем.

Где жены вчерашних политзаключенных "кнопкодавят" и объясняют это необходимостью принятия решений, важных для общества. Хотя общество и знать-не знает об этом.

Где, как и 5-10 лет назад, выдают жалкие подачки пенсионерам, которые десятилетиями не могут выехать за пределы своего села или города.

Где выводят платные митинги протестовать против организации платных митингов.

Где вчерашние комсомольские работники (а вы посмотрите на состав всех этих наблюдательных советов), решают, что морально, а что – нет, кого можно выпустить за границу на песенный конкурс, а кого - нет.

И где плюют откровенно на выбор людей, надеясь, что смутные времена пройдут и тогда мы обязательно настроим механизмы демократии.

Не настроите".