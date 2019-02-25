Цены на нефть снизились на фоне твиттер-заявления президента США Дональда Трампа о том, что они слишком высокие. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Об этом сообщает ЛентаРу.

На момент публикации твита Трампа 25 февраля фьючерс на баррель нефти марки Brent с поставкой в апреле стоил 65,8 доллара, что на 1,8 процента меньше, чем в конце торговой сессии накануне. Баррель американского топлива марки WTI стоит 56,2 доллара. Падение по сравнение с уровнем 22 февраля также составило 1,8 процента.

"Цены на нефть растут слишком сильно. ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти - прим. ред.), расслабься. Мир слишком хрупок, чтобы вынести такие ценовые скачки", - говорится в публикации Трампа.

В середине февраля цена барреля Brent впервые с ноября прошлого года превысила уровень в 67 долларов.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Динамика цены на нефть сорта Brent, фото: ru.investing.com

Как сообщала "Страна", отказ от пластиковой тары и пакетов стремительно сократит спрос на нефть. Кафе и рестораны во всем мире отказываются от пластиковых соломинок, магазины - от одноразовых пакетов, отметили в Financial Times.

Отметим, что несмотря на рост добычи в США, нефть продолжает уверенно дорожать.