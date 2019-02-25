В Киеве, на сцене Октябрьского дворца снова покажут спектакль "Дракон" по мотивам вечно актуальной пьесы Евгения Шварца от режиссера Владимира Горянского. Постановка состоится 5 марта. Стоимость билетов - от 200 гривен.

"Вседозволенность власти возможна только тогда, когда дракон живет внутри каждого. И после любого путча над нашим городом поселится дракон", - так написал на своей странице в Facebook Александр Меламуд после премьеры спектакля "Дракон" в Киеве.

В антракте во время премьеры люди ходили несколько опешившие и спрашивали друг у друга: "Ну, как тебе? Нравится?". Привыкшие к постановке Марка Захарова, зрители часто оказывались не готовыми к творческому почерку Владимира Горянского, который буквально ошарашил зал своей манерой передачи смысла пьесы.

Однако уже в финале второго акта весь зал сорвался на ноги в бурной овации. По признаниям зрителей, настолько мощной постановки им не доводилось видеть ранее. Что подтвердил аншлаг и на втором спектакле. Но не только постановкой и прекрасной игрой актеров запомнился "Дракон". "Как грамотно вы переписали классику, подстроившись под текущие реалии". "Мощная драматургия современной жизни", "Отчётливо видны аллюзии на текущих политиков", "Это же надо так сильно передать украинскую действительность", - такие комментарии доводилось читать и слышать от зрителей.

Поговаривают, что даже в предвыборных офисах некоторых партий обиделись на то, что спектакль - прямой удар по имиджу их кандидата в президенты. Каково же было удивление, когда продюсер и исполнитель одной из главных ролей Александр Меламуд заявил о том, что весь сюжет, вся драматургия, и практически все диалоги - это практически полное следование оригиналу Евгения Шварца, написанному аж в 1944-м году. Да-да, гениальность данного произведения заключается в злободневности в любую эпоху, хорошо это или плохо.

Тем не менее, Горянскому удалось привнести в произведение свой стиль. Благодаря его постановке и фирменному юмору, благодаря прекрасной музыкальной составляющей и невероятно смешным песням авторства Александра Меламуда - произведение смотрится легко и весело.

Отметим, что в образе дракона на сцену выйдет бизнесмен Александр Меламуд, который написал стихи и музыку для спектакля. А вот роль кота на этот раз исполнит не бизнесмен Гарик Корогодский, а актер театра и кино Андрей Джеджула.

В ролях:

Александр Меламуд - Дракон;

Дмитрий Ступка - Ланцелот;

Алексей Суханов - архивариус Шарлемань;

Мирослава Филиппович - его дочь Эльза;

Максим Максимюк - Генрих;

Андрей Джеджула - Кот;

Владимир Захарченко - тюремщик;

народный артист Украины Владимир Горянский в роли Бургомистра.

Как сообщала "Страна", 15 февраля киевский бизнесмен и театральный продюсер Александр Меламуд совместно с фондом "Жизнелюб" провели благотворительный показ спектакля "Серенада Солнечной Долины" для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.

Напомним, 20 октября 2018 года в Октябрьском дворце состоялась премьера спектакля режиссера Владимира Горянского по мотивам вечно актуальной пьесы Евгения Шварца "Дракон".

Также мы писали о том, что бизнесмен Александр Меламуд в октябре 2018 года открыл в Киеве театр своего имени. Он будет выпускать по 2-3 премьеры в год.