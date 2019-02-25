В воскресенье, 24 февраля, днем ​​в Польше произошло ДТП с микроавтобусом на котором ехали американские военные. Шестеро пострадали, двое получили серьезные травмы. Как сообщает Gazeta Wrozlawska, авария произошла около 15 дня на автостраде А4 возле Любошева. Микроавтобус ехал в направлении Вроцлава.

Автобус съехал с дороги по неизвестным причинам и перевернулся. Движение транспорта на месте остановили на несколько часов. В спасательной операции привлекли 4 пожарных бригады, 5 медицинских бригад, полицию и военную полицию.

Фото: gazetawroclawska.pl

Как сообщала "Страна", в январе в Польше американские военные в машинах с опасным веществом устроили ДТП друг с другом. ДТП произошло на автостраде А2 между городами Конин и Коло по направлению к Варшаве.

Отметим, что президент Польши Анджей Дуда рассчитывает на увеличение военного присутствия США на своей территории и ожидает ответа по этому вопросу от Вашингтона.