В течении сегодняшних суток, 25 февраля, в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе в результате обстрелов со стороны противника погиб украинский военнослужащий. Об этом говорится в вечерней сводке штаба ООС, опубликованной в Facebook.

Сообщается, что за сутки противник шесть раз обстрелял позиции украинских войск, трижды применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями, использовав 85 снарядов и мин калибров 122 и 120 мм. Так, в частности, обстрелы из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм велись в районе населенного пункта Лебединское, из минометов калибра 120 мм - вблизи села Водяное. Из стрелкового и снайперского оружия - в районе населенных пунктов Хутор Вольный, Новоалександровка и Новгородское; из ручных и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новотошковское.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения. В ответ на обстрелы украинские военные применяли штатное вооружение. Потери противника уточняются

Скриншот: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Напомним, в феврале на Донбассе от пули снайпера погиб боец из Тернопольской области. У него остались две дочери-подростка.

Также мы писали, что 19 февраля на Донбассе штаб ООС зафиксировал антирекорд года по количеству обстрелов со стороны противника.

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