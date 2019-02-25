Украинская служба доставки "Новая почта" переходит на 7-дневный график работы с 1 марта 2019 года. Это касается всех отделений в областных и районных центрах. Об этом сообщили на сайте "Новой почты". Также без выходных будут работать курьеры компании.

По словам гендиректора компании Александра Бульбы, теперь отделения будут работать в воскресенье с 11:00 до 16:00. "Новая почта" прибегла к таким изменениям ради комфорта клиентов. К тому же, стало известно, что бизнес-клиенты могут увеличить продажи на дополнительные дни работы, а получателям не нужно после работы ждать в очередях - можно приходить в удобное время в субботу или воскресенье и получать свои посылки быстрее.

К слову, в 2018 году "Новая Почта" на 20% увеличила количество отправлений. За весь прошлый год она доставила 174 миллионов посылок. Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит почти из 3 тыс. отделений по всей стране.

Как сообщала "Страна", "Новая почта" изменила правила оформления посылок в адрес юрлиц.

Также мы писали, что с октября 2018 года "Новая Почта" подняла тарифы на четверть.