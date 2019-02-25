В понедельник, 25 февраля, в селе Новые Петровцы Киевской области полицейские на дежурном автомобиле влетели в магазин с автозапчастями, устроив тройное ДТП. В результате происшествия пострадали несколько человек. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

Сообщается, что столкнулись Mitsubishi, Seat и Opel. По словам очевидцев аварии, авто полиции мчалось на огромной скорости с включенными проблесковыми маячками и звуковыми спецсигналами. Внезапно автомобиль патрульных выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с Seat, который поворачивал налево. Тот, в свою очередь, врезался в Opel.

В результате аварии пострадала девушка, которая находилась в Seat. Ее госпитализировали. Также в автомобиле находился годовалый ребенок, о состоянии которого пока не сообщают.

Также неизвестно, было ли у правохранителей спецзадание.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, что это не первый случай, когда полицейские разбивают дорогие машины государства и создают опасную ситуацию на дорогах. Так, в Харькове патрульного увезли в больницу после ДТП с участием Mercedes и полицейской Toyota Prius. А в Сумах полицейские на Prius травмировали пешеходов.

Также мы писали, что с начала года киевские патрульные разбили более 100 автомобилей.





