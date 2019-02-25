В понедельник, 25 февраля, гривня на межбанковском валютном рынке опустилась ниже психологической отметки в 27 грн/$1. Об этом со ссылкой на дилеров коммерческих банков сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что курс национальной валюты на межбанке составил 26,915 грн/$1, в то время как в предыдущий банковский день, 22 февраля, он составлял 27,015 грн/$1. Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,9 -26,93 грн/$1.

Национальный банк Украины также укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 26 февраля до 26,990656 грн/$1 по сравнению с 27,017312 грн /$1 на 25 февраля.

Напомним, в течение прошлой недели доллар потерял 22 копейки. Теперь финансисты ожидают больших выплат бизнесу по возмещениям НДС, что должно повлиять на их прогнозы по курсу. Как правило, экспортеры начинают резко сокращать валютные продажи, после того как им на счет поступает большое количество гривни.

Также мы писали, что курс доллара в Украине продолжает падать из-за двойного объема продаж валюты экспортерами.