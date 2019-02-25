Порошенко назвал работу своей мечты. Ее пока что не существует
Президент Петр Порошенко хочет стать депутатом Европейского парламента от Украины после завершения каденции на посту главы Украины, пишет ЛБ.
"Когда меня спрашивают, кем я хочу работать… уже после президентской каденции, я говорю: для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю – быть депутатом Европейского парламента", - сказал он на молодежном форуме в Переяславе-Хмельницком. Для этого Украина должна стать членом Европейского Союза, и Порошенко рассчитывает в случае победы на выборах использовать второй срок для подготовки к вступлению Украины в ЕС. "Ставлю перед собой и перед всем государством стратегическую цель: не позднее 2023 года подать заявку на членство в Евросоюзе и получить План действий по членству в НАТО", - сказал президент Украины.
Он подчеркнул, что речь идет не о формальных жестах, а о такой степени партнерства и взаимодействия, когда амбиции Украины получат шансы быть реализованными. "Достичь этого непросто, но это необходимо, значит - возможно. Украина еще никогда не была так близка к Евросоюзу, как сегодня", - подчеркнул президент.
Ранее "Страна" сообщала, что нардеп Лещенко объяснил, почему Запад закрывает глаза на нарушения на выборах в Украине.
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