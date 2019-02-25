В воскресенье, 25 февраля, в Киеве злоумышленник убил мужчину, оделся в его одежду и притворился мертвым. Когда в квартиру, где произошло преступление, вошла сожительница погибшего, подозреваемый вскочил, напал на нее и скрылся. Об этом пишет "Киев оперативный".

Днем 25 февраля, около 12:00 в киевскую полицию обратилась женщина: она сообщила, что в квартире обнаружила своего сожителя и еще одного неизвестного мужчину, которые бес сознания лежали на полу в луже крови.

Патрульные прибыли на место, но оказалось, что незнакомец только притворился сознания: он внезапно вскочил с пола и набросился на женщину с ножом, а потом выбежал из квартиры и скрылся. Женщина предоставила детальное описание злоумышленника и указала направление, в котором тот побежал.

Правоохранителям удалось найти мужчину, похожего по описанию на злоумышленника, с ножом в руках. С собой у него был рюкзак с вещами, которые, как оказалось впоследствии, принадлежали погибшему сожителю заявителя.

Патрульные мужчину задержали, после этого его узнала заявительница, которая также добавила, что задержанный одет в вещи ее погибшего сожителя. Сейчас правоохранители уточняют детали произошедшего.

Фото: Киев Оперативный

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