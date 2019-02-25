Верховная Рада 28 февраля планирует рассмотреть проект постановления о принятия мер для прекращения необоснованного начисления платежей за природный газ. Об этом сказал председатель ВР Андрей Парубий во время заседания Согласительного совета, сообщает Укринформ.

"На предыдущей неделе мы договаривались о создании рабочей группы по подготовке постановления о принятии мер для прекращения необоснованного начисления платежей за природный газ бытовым потребителям", - сказал Парубий. По его словам, это постановление было подготовлено аппаратом Верховной Рады во взаимодействии с комитетами. "В четверг проект постановления был роздан всем представителям фракций, которые были на согласительном совете. И мы договорились, что сегодня председатели фракций после ознакомления подпишут этот документ. Соответственно в среду будет возможность рассмотреть его на комитете и в четверг его проголосовать", - отметил Председатель ВР.

Напомним, ранее в парламенте обнародовали план работы нардепов на эту неделю - с 26 февраля по 1 марта.

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