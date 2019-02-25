Украина поднялась сразу на 10 мест в списке возможных победителей Евровидения 2019. После победы Maruv в общеукраинском отборе она переместилась с 14 на 4 позицию в букмекерском рейтинге стран-участниц. Об этом сообщает пресс-служба международного конкурса.

Лидерство среди потенциальных победителей удерживает представитель России Сергей Лазарев с 15% на победу. Швеция на текущий момент - вторая с 9%. Третья по версии букмекеров - Италия с 6%.

Перед началом финала нацотбора по ставкам букмекеров Украина была на 14 месте.

Фото: eurovisionworld.com

Как сообщала "Страна", обнаружилось, что Джамала пела на новогодней тусовке в Сочи в 2015 году. Гости в момент ее выступления пили, закусывали и аплодировали артистке. Спустя некоторое время менеджмент артистки объяснил проведение концертов уже после старта АТО в Украине.

Напомним, что в Раде предложили исключить все российское на Нацотборах на Евровидение.