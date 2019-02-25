Завтра, 26 февраля, состоится представление доверенных лиц кандидата в президенты Украины Петра Порошенко, сообщает Трибуна.com. Начало церемонии – 14.05, место встречи не уточняется.

По данным издания, в числе доверенных лиц Порошенко: глава комитетов национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич, участник боевых действий на Донбассе и герой Украины Владимир Жемчугов, крымскотатарский актер Ахтем Сеитаблаев, лидер музыкальной группы "Мандри" Сергей Фоменко, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд, замглавы Меджлиса Ахтем Чийгоз, полтавский журналист и бывший соратник Ющенко Николай Кульчинский, шоумен Дмитрий Чекалкин, запорожский бизнесмен Валерий Прозапас, ученый-религиовед Игорь Козловский, Богдан Горин.

Ранее сообщалось, что доверенными лицами действующего президента стали актриса Ада Роговцева, дипломат Юрий Щербак, майор ВСУ Виталий Ковальчук, командир 13-го отдельного аэромобильного батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады Александр Порхун.

Также "Страна" рассказывала, почему Порошенко начал "светить" огромные суммы в декларациях.

В рамках публикаций про #Сетку мы сообщали, кому достанутся обещанные Петром Порошенко 2400 гривен доплаты к пенсии и зачем их раздают.