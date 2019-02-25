С пятницы, 1 марта, украинские пункты пропуска на Донбассе перейдут на весенний режим и будут работать на 2,5 часа дольше ежедневно. Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

Так, весенний график предполагает, что контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30. При этом с 1 декабря пункты пропуска работали с 08:00 до 17:00. Таким образом, ежедневно у людей, желающих пересечь линию разграничения, будет на 2,5 часа больше.

Отметим, что кроме весеннего и зимнего графика, существуют еще летний и осенний. С июня по август машины и людей пропускают через КПВВ с 06:00 до 20:00, а с сентября по ноябрь - с 07:00 до 18:30.

Скриншот: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Напомним, 23 февраля на Донбассе, проезжая через КПП "Еленовка", взорвался микроавтобус. Два человека погибли.

Также мы писали, что иностранный фотокорреспондент снял жуткие фото очередей с пожилыми людьми на пунктах пропуска на Донбассе.