В субботу 23 и воскресенье 24 февраля сыграны три матча 39 тура Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч. МХК "Динамо" на своём льду уверенно обыграло "Ледяных Волков". "Донбасс" разгромил недавнего лидера чемпионата из Херсона. "Кременчук" победил "Белый Барс". Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

МХК "Динамо" – "Ледяные Волки" 6:3 (1:1, 4:0, 1:2)

Открыли программу предпоследнего тура поединком в Харькове местное "Динамо" и "Ледяные Волки". В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Во второй 20-минутке хозяева льда сыграли на голову сильнее, нежели оппоненты. Харьковчане забили четыре безответных гола и практически предрешили исход встречи.

Видео: uhl.ua

В последнем периоде "динамовцы" не имели особых проблем, и довели поединок до уверенной победы со счётом 6:3. Отметим, что все девять шайб в матче забросили разные хоккеисты. Таким образом, игроки "Динамо" взяли реванш у столичного клуба за недавнее поражение со счётом 4:5.

"Донбасс" – "Днепр" 7:1 (2:1, 3:0, 2:0)

Центральное противостояние тура прошло на арене «Альтаир» в Дружковке. Туда в гости к "Донбассу" пожаловал ещё недавний лидер в лице херсонского "Днепра". У команды Дмитрия Пидгурского наметился игровой спад под конец регулярного чемпионата. Этим умело воспользовались ребята Сергея Витера, которые одержали разгромную победу над клубом из Херсона.

В первом периоде гости ещё сумели навязать борьбу, проиграв стартовую 20-минутку 1:2. Во втором периоде дончане просто-таки смяли соперника, организовав три результативных атаки. В заключительном игровом отрезке хозяева арены довели дело до настоящего разгрома, ещё дважды огорчив Олега Петрова. Отметим дубль в этом матче одного из лучших снайперов лиги Виталия Ляльки. В итоге "Донбасс" добывает самую большую победу над "Днепром" с результатом 7:1. Херсонский коллектив занимает третью строчку в чемпионате и сыграет в четвертьфинале плей-офф против "Ледяных Волков".

Видео: uhl.ua

"Белый Барс" – "Кременчук" 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

В непростой дуэли между "Белым Барсом" и "Кременчуком" победу одержали в гости. Хотя подопечные Константина Буценко дали настоящий бой одному из лидеров турнира. Кременчужане повели в счёте уже на третьей минуте противостояния, но быстрая шайба так и осталась единственной в стартовом периоде.

Основные события игры произошли во второй 20-минутке, когда "Кременчук" дважды поразил ворота "барсов", а хозяева ответили одним точным броском. Как ни старались белоцерковчане сократить разрыв в счёте в последнем периоде поединка, но "Кременчук" отстоял нужный результат и сохранил шансы занять первое место в регулярном чемпионате. Для этого подопечным Александра Савицкого в заключительном туре необходимо будет обыгрывать на выезде "Донбасс".

Напомним, что регулярный чемпионат УХЛ – Пари-Матч подошёл к завершению. Заключительный 40-й тур состоится 27 февраля. В 14:30 сыграют "Ледяные Волки" и херсонский "Днепр". МХК "Динамо" примет на своей площадке "Белый Барс" в 18:00. Закроет программу тура матч на "Альтаире" между "Донбассом" и "Кременчуком". Начало игры в 18:30.

Видео: uhl.ua

Фото: uhl.ua

Как сообщала "Страна", в Кременчуге провели хоккейную "Тренировку со звездой" и экскурсию по реконструированной арене. Для всех гостей хоккеисты провели большую экскурсию по реконструированной арене "Айсберг", а также непосредственно на льду показали всем желающим хоккейные фишки и приёмы, научили кататься на коньках и владеть клюшкой.

Напомним, что опубликовано видео мастер-класса для юных хоккеистов на открытом катке ВДНХ, сделанное с высоты птичьего полета.