В Киеве мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы за то, что он сбил насмерть работника автомойки на краденном автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Смертельное ДТП произошло 20 июля 2017 года на ул. Борщаговской в ​​Киеве. Прокуратура Соломенского районного суда Киева заняла принципиальную позицию и добилась приговора для мужчины о 7 годах лишения свободы.

Установлено, что накануне аварии злоумышленник похитил у своего знакомого автомобиль BMW. Находясь за рулем в нетрезвом состоянии, обвиняемый не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и на большой скорости врезался в автомойку. В результате ДТП погиб 36-летний сотрудник автомойки, который вышел первый день на стажировку.

Водитель пытался скрыться с места происшествия, однако вскоре был задержан свидетелями.

Суд согласился с позицией прокуратуры и признал доказанной вину обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего), ч. 1 ст. 135 (оставление человека в опасности), ч. 2 с. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Как сообщала "Страна", мужчина был сильно пьян. Он пытался сбежать с места ДТП.

Напомним, в Киеве задержали трех иностранцев, которые с ножом напали на таксиста и угнали авто.