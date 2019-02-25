Председатель правления "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" (НОТУ) Зураб Аласания подает в суд с требованием отменить решение наблюдательного совета НОТУ о досрочном прекращении его трудового договора. Об этом сообщил юрист Андрей Гук на своей странице в Facebook.

"Сегодня иск будет подан в суд", - сообщил он. Юрист также обнародовал полный текст (кроме определенной информации) иска З.Аласания (Zurab Alasania). "Цель публикации – открытость к конструктиву и дать достаточно времени наблюдательному совету для совете реакции", - уточнил А.Гук.

Согласно обнародованному документу, Аласания считает решение о досрочном прекращении трудового контракта и последующие связанные решения незаконными, и обращается с иском о защите своих трудовых прав. Также Зураб Аласания просить суд признать незаконным и отменить решение наблюдательного совета НОТУ от 12 февраля 2019 году об установлении даты прекращения контракта - 6 мая 2019 года.

Фото: facebook.com

Напомним, набсовет НОТУ 31 января 2019 года девятью голосами из 12-ти поддержал расторжение контракта с Аласанией, о чем сообщила член набсовета Светлана Остапа. Аласания заявил, что вопрос его отставки в повестке дня набсовета не стоял, и причины такого решения ему неизвестны. По его словам, при принятии этого решения были "нарушены все процедуры", в связи с чем после обнародования причин "судебная борьба возможна и даже обязательна".

Ранее "Страна" сообщала, что Аласания заявил, что набсовет НОТУ так и не объяснил причины его отставки с 6 мая.

Также мы писали о том, что Набсовет НОТУ перенес дату расторжения контракта с Зурабом Аласанией.