Украинские нотариусы, которые в понедельник, 25 февраля, протестуют под стенами Кабмина Украины, озвучили свои требования. Прежде всего, они заявили о необходимости реформирования всей системы. Об этом сообщает пресс-служба Нотариальной палаты Украины.

В Нотариальной палате отмечают, что причиной протеста стала тотальная коррупция в сфере контроля за государственной регистрацией, что является основной причиной рейдерства в Украине. В нем принимают участие нотариусы из всех областей Украины. Те, кто не смог приехать в Киев, также поддерживают мероприятие: они не совершают этого дня нотариальные действия.

Участники акции приняли резолюцию, в которой Кабинета Министров Украины выдвинуто следующие требования:

1. Обеспечить реформирования нотариата в Украине на основе системы нотариата латинского типа и создание Е-нотариата при непосредственном участии Нотариальной палаты Украины; отказаться от попыток создания "квазинотариата" (предоставление права совершать нотариальные действия и осуществлять государственную регистрацию "уполномоченным лицам") и других взвешенных шагов. Восстановить надлежащее финансирование государственного нотариата, обеспечить надлежащее количество государственных нотариусов в отдаленных районах.

2. Немедленно реформировать систему контроля в сфере государственной регистрации, в течение 2-х недель ввести конкретные критерии для осуществления мониторинга регистрационных действий и дифференциацию ответственности (санкций) за нарушение в сфере государственной регистрации, а также разграничить виды ответственности в зависимости от соответствующего вида нарушения, допущенного нотариусом или государственным регистратором (постановление КМУ № 990). Немедленно прекратить применение временной блокировки доступа нотариусов в государственные реестры за технические ошибки и недостатки программного обеспечения государственных реестров, в результате которых нарушаются права граждан их законные права и интересы.

3. Отказаться от введенных незаконных форм фактической переэкзаменации на право заниматься нотариальной деятельностью путем подтверждения профессиональной компетентности в сферах государственной регистрации (постановление КМУ № 860), которые содержат значительные коррупционные риски при их осуществлении, и отменить незаконный приказ Минюста от 29.12.2018 № 4146/5.

4. Безотлагательно (в течение недели) создать рабочую группу для разработки изменений в нормативные акты КМУ по выполнению данных требований. В состав рабочей группы привлечь представителей Нотариальной палаты Украины.

5. Освободить от должности должностных лиц Министерства юстиции Украины, ответственных за кризисное состояние государственной политики в сферах государственной регистрации и нотариата, а именно: Первого заместителя Министра юстиции Украины Елену Сукманову; заместителя Министра юстиции Украины по вопросам государственной регистрации Ирину Садовскую.

Напомним, в Раде предложили обязать нотариусов снимать своих клиентов на камеру.

Также мы писали, что в Нотариальной палате опровергли отмену Кабмином минимальной платы за услуги.