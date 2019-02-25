Нацагентство по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами (АРМА) ищет арендатора арестованной квартиры экс-президента Виктора Януковича на Оболонской Набережной в Киеве. Об этом в интервью Украинским новостям сообщил директор АРМА Антон Янчук.

"Найден уже управитель. На данный момент идут поиски арендаторов", - сказал он. По его словам, управитель квартиры сам формирует цену, поскольку логика управления арестованным имуществом состоит в том, что управитель обязан обеспечить рыночное использование этой недвижимости.

Янчук добавил, что обычно управитель не согласовывает цену арендной платы, но когда начинается мониторинг эффективности управления, то он обязан доказать, что обеспечил надлежащую арендную плату. "Потому что мы сравниваем рыночные условия. Управитель должен обеспечить разумные поступления от аренды, разумные расходы на содержание имущества. Только с доходов от управления управитель имеет право получить вознаграждение за свои услуги. Он не получает ни одной гривны из госбюджета. Поэтому уровень их оплаты зависит от их же результативности", - подчеркнул Янчук.

Площадь жилья - 240 квадратных метров, оценочная стоимость - 36 млн гривен. Ремонт в квартире не завершен.

Фото: pravda.com.ua

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