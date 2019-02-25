Более 1,5 миллионов евро намерен выделить Евросоюз на восстановление астрономически-метеорологической обсерватории на горе Поп Иван в Карпатах. Об это сообщает Евроинтеграционный портал.

Панируется, что за 1 млн 53 тыс. евро на горе Поп Иван создадут Международный научный центр Обсерватория Прикарпатского университета и Варшавского университета. Грантовое соглашение об этом заключили Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника и Министерство инвестиций и развития Польши. Проект "Адаптация бывшей обсерватории на горе Поп Иван для нужд высокогорного спасательного центра" включит современный научно-исследовательский центр и базу подготовки специалистов для проведения поисково-спасательных операций.

На деньги Евросоюза должно быть закуплено современное метеорологическое оборудование, необходимая спасательная техника и современное снаряжение для украинского и польского спасательных отрядов. Кроме того, половину грантовых средств потратят на ремонт и обустройство помещений центра. Сообщается, что проект рассчитан на два года, но фактически он должен быть реализован в течение полугода, ведь в условиях высокогорья вести строительные работы можно не более трех месяцев в году.

Напомним, ранее Евросоюз уже выделял гранты Украине. Например, недавно из-за коррупции был закрыт проект ЕС по реконструкции шести пунктов пропуска на нашей западной границе. Его начали сворачивать еще в 2017 году, однако сейчас, после аудита, Европа требует вернуть потраченные деньги, а это около 20 млн евро из почти 30 млн евро донорской помощи ЕС.