Киевский апелляционный суд в пятый раз перенес рассмотрение дела о законности предъявленного координатору радикальной организации "С14" Сергею Мазуру подозрения в погроме поселения ромов на Лысой горе в Киеве. Об этом 25 февраля сказал его адвокат Виктор Мороз, пишут Украинские новости.

"Сегодня, 25 февраля, заседание снова не состоялось. В это раз о переносе попросила сторона защиты. Суд перенес заседание на 20 марта", - сообщил он.

Апелляция на решение Голосеевского районного суда Киева об отмене подозрения Мазуру была подана прокуратурой еще 2 ноября 2018 года. Апелляционный суд 5 раз переносил ее рассмотрение по разным причинам, в частности, из-за неявки прокуроров.

Ранее "Страна" сообщала, что суд отменил подозрение националисту Мазуру в нападении на табор ромов. 10 июля полиция сообщила координатору С14 Мазуру о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса, а именно, в причастности к погрому поселения ромов, произошедшем в апреле 2018 года на Лысой горе в Киеве.

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