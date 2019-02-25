В Киеве 23 февраля не стало Льва Колодуба - выдающегося украинского композитора, педагога, музыкально-общественного деятеля, народного артиста Украины и профессора Национальной музыкальной академии им. Чайковского. Он ушел из жизни на 89-м году. Об этом сообщили в Национальной музыкальной академии им. Чайковского.

"Ректорат, ученый совет, коллектив Национальной музыкальной академии им. Чайковского выражают соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам покойного", - говорится в сообщении. Отмечается, что о дате, времени и месте прощания с артистом будет сообщено позже.

Фото: knmau.com.ua/category

В министерстве культуры Украины отметили, что композитор оставил после себя богатое творческое наследие: множество симфонических и оперных опусов, балеты, мюзиклы, концерты для различных инструментов, вокальную музыку.

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