Сегодня, 25 февраля, Печерский районный суд Киева объявил перерыв в заседании, на котором должны избрать меру пресечения подозреваемому в государственной измене экс-начальнику Генерального штаба Владимиру Замане, пишет УП.

Судья удовлетворил ходатайство стороны защиты, который просил дать время для ознакомления с текстом подозрения и материалами дела. Возобновиться заседание должно в 19-м часу. Сам Замана, отвечая на вопрос судьи о подозрении отметил, что текст не читал.

"Мне его вручали, но я решил, что это ниже моего достоинства читать эту галиматью", - сказал он.

Ранее "Страна" сообщала, что Матиос раскрыл детали госизмены экс-начальника Генштаба ВСУ Заманы.

Также мы собрали высказывания Заманы, которого обвинили в госизмене.