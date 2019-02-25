Залоговый взнос одного из кандидатов в президенты был наполнен пожертвованиями от людей, которые не знали ничего об этом. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков, передает "Интерфакс-Украина".

"Так, например, мы ведем расследование в отношении одного из кандидатов в президенты, залоговая сумма которого была наполнена пожертвованиями целого ряда частных лиц и затем выясняется, что эти лица об этом ничего не знали", – сказал Аваков.

По словам главы МВД, как только это процессуальное действие будет завершено, следователи и прокуроры скажут об этом публично.

Авакова отметил, что изначально избирательные нарушения касались в основном рекламы, затем стали поступать "взаимные обвинения по сеткам". "Также имеют место хулиганские действия, есть и более сложные правонарушения – нарушения в реестре избирателей и избирательных фондах", - подытожил министр внутренних дел.

Ранее мы писали, что Аваков заявил о связи нардепа Березенко с #Сеткой Порошенко. Позже Березенко потребовал от главы МВД за это извиниений.