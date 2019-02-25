В Киеве 18-летний парень сообщил о заминировании торгово-развлекательного центра, чтобы вернуть приятелям карточный долг. За такую ​​шутку фигуранту грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Событие произошло 15 февраля в Деснянском районе Киева. В полицию поступило сообщение о заминировании торгового центра на улице Гната Хоткевича. На вызов немедленно прибыли профильные службы, которые провели тщательный осмотр помещения и прилегающей территории. В целом эвакуировали 800 человек. В результате проверки опасные вещества и предметы не обнаружены", - говорится в сообщении.

Работники уголовного розыска Деснянского управления полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили владельца мобильного телефона. Правонарушитель задержан и доставлен в управление полиции. Им оказался 18-летний уроженец Ивано-Франковской области, который объяснил, что после проигрыша в карты сообщил в полицию о заминировании.

Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Как сообщала "Страна", 29 января поступило сообщение, что столичный железнодорожный вокзал заминирован. Все люди были эвакуированы.

Мы писали, что в Киеве посреди зимы из крупного торгового центра на улицу выгнали почти 3000 человек. Взрывчатку не нашли.

Ранее в Одесской области задержали шутников, которые пьяными минировали киевское метро по телефону.