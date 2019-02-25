Скандальная писательница Лариса Ницой заявила, что в том, что в Нацотборе на Евровидение-2019 победила исполнительница Maruv, которая гастролирует по России, виновато руководство Национального общественного телевидения Украины ,которое "завело на конкурс кучу конкурсантов-коллаборационистов". Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Национальное телевидение решило над нами поглумиться. Сначала Национальное завело на конкурс на Евровидение кучу конкурсантов-коллаборационистов, сотрудничающих с рашей, заставило украинского зрителя выбирать претендента среди коллаборационистов, а потом сказало: "А зачем вы голосовали за коллаборанта?". Этот насмешливый вопрос выбрыкнула какая-то руководитель на Национальном Виктория Сидоренко. Хочу спросить у этой космополитки и пофигистки: "А на кой черт вы привели коллаборационистов на конкурс? Чем вы думали? За какие такие заслуги вы их провели на Национальный отбор?", - написала Ницой.

Писательница обвинила жюри конкурса в "потакании коллаборационистам". По ее мнению, оценивая конкурсантов в полуфиналах его члены молчали и только в финале высказались. Причиной этого стало народное возмущение, возникшее после скандала с дуэтом Anna Maria.

"После скандала, который поднялся, Национальное решило спасти свою задницу. Оно подготовило липеник из г@вна, чтобы закрыть им писки украинцев, которые подняли волну возмущения", - заявила Лариса Ницой.

Она имела в виду договор с участником Евровидения, в котором прописано требование прекратить гастроли в России. По мнению Ницой, во-первых, артисту, который дает там концерты, не стоит предоставлять честь представлять страну на международном конкурсе. А во-вторых, нет гарантий, что Maruv не поедет в РФ после подписания контракта.

Также писательницу возмущает то, что Анна Корсун (Maruv) разговаривает по-русски, может дать интервью "дружественным для нее московистким СМИ", а также, по словам Ницой, она дружит "с московитской командой и ее певцом" (очевидно, имея в виду Лазарева).

"На кой черт нам ваши тупые игры с договором. Отмените ее поездку и точка. Вы облажались. Вы И отменяйте. Если же вы этого не сделаете - требую отменить наше участие в Евровидении. А также требую от вице-спикера по гуманитарным вопросам Вячеслава Кириленко инициировать увольнение к чертям всех причастных к этому глумлению над Украиной. Заранее хочу написать всем порохоботам. Вы - идиоты. Именно политика вашего президента и привела к такому позорищу...", - написала Лариса Ницой.

Скриншот: Facebook/ Larysa Nitsoi

Напомним, по результатам финала нацотбора на Евровидение-2019 победила певица MARUV (Анна Корсун). Вокруг ее кандидатуры разгорелся скандал - из-за концертов в России, которые певица давала до Нацотбора и планирует давать после. Так, 6 апреля у нее состоится первый сольный концерт – в Москве. А 12 апреля – выступление в Санкт-Петербурге.

При этом 24 февраля НОТУ взяло на размышления двое суток - отправлять Maruv на Евровидение-2019 или поедет кто-то другой.

А уже в понедельник, 25 февраля, MARUV раскрыла секретные пункты договора с НОТУ по Евровидению. По ее словам, она готова отказаться от выступлений в России, однако некоторые пункты договора прямо демонстрируют "явные попытки заставить ее отказаться представлять Украину на международном конкурсе "Евровидение -2019".