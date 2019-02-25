Новейший украинский военный вездеход КрАЗ-7634НЕ сломался по дороге на учения в Херсонской области.

Об этом сообщает в Twitter пользователь Хлопак з мілітарного, опубликовав фото поломки.

Фото: meta.ua

Отмечается, что вездеход должен был доставить радиолокационную станцию на учения, однако уже через двести метров вынужден был остановиться из-за многочисленных поломок. "В Аэротехнике пишут, что машина прошла из Киева в Умань своим ходом, потом вырвало кардан, полетела раздатка и коробка. К полигону тянули уже ...", - рассказал пользователь. Оставшееся расстояние до полигона машину тянули на буксире.

Фото: twitter.com/milhlopak

Отметим, в январе предприятие АвтоКрАЗ передало КрАЗ-7634НЕ украинским военным. По заверениям разработчиков, на КрАЗ-7634НЕ с колесной формулой 8х8 могут монтироваться системы массой до 27 тонн. Предполагалось, что он станет базой для реактивных систем залпового огня Ольха, противокорабельных комплексов Нептун.

Ранее "Страна" сообщала, что Израиль купил у Украины радиолокационную систему "Кольчуга-М".

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