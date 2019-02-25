В понедельник, 25 февраля, глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий потребовал от правительства принять меры, чтобы в будущем не повторилась ситуация, когда российские компании привлекаются к украинскому отбору на конкурс Евровидение. Об этом сообщает РБК-Украина.

Он отметил, что к конкурсу нельзя допускать певцов, которые гастролируют в РФ и поют песни российских лейблов. По его словам, вопрос важно решить в условиях гибридной войны в Украине. Княжицкий обратился к первому вице-премьер-министру Степану Кубиву и заявил, что Кабинет министров Украины должен урегулировать вопрос отправки украинских артистов на песенный конкурс Евровидение.

"Хотел бы обратиться к господину Кубиву, давайте сделаем так, чтобы в будущем Украину на таких международных форумах как Евровидение не представляли солисты, которые выступают в стране-агрессоре с песнями, которые принадлежат российским компаниям. А в дальнейшем могут быть элементами гибридной войны. Я очень прошу правительство уделить этому внимание. Возможно, уделить этому внимание и профинансировать поездку украинского певца на Евровидение. Ведь для нашего государства это очень важно в условиях гибридной войны", - сообщил Княжицкий.

Как сообщала "Страна", народный артист Украины Павел Зибров хвалит Maruv, но хочет видеть на Евровидении группу Kazka.

Пользователи соцсетей о скандале вокруг певицы Maruv пишут, что "патриоты" мстят артистам за то, что без единого выстрела сдали Крым".