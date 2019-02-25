В российской программе "Вести недели", ведущим которой является Дмитрий Кисилев, показали грфику, как российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" летят на возможные мишени в США - Пентагон, резиденцию президента Кэмп-Дэвид и т.п. В Кремле поспешили заявить, что "не могут вмешиваться в редакционную политику телеканалов". Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, в программе "Вести недели" на "России-1", вышедшей 24 февраля, Дмитрий Киселев показал потенцидальные цели российских ракет средней и малой дальности: в качестве мишеней были обозначены Пентагон, загородная резиденция президента США Кэмп-Дэвид, Объединенный комитет начальников штабов в Форт Ритчи и другие.

"Где они, центры принятия решений в США? Вот лишь некоторые на Восточном побережье. Прикинем. Пентагон - там высшие органы управления вооруженными силами и комитет начальников штабов. Кэмп-Дэвид: правительственный пункт управления, где предусмотрено нахождение президента США. Форт Ричи- пункт управления президента США и командный центр комитета начальников штабов...", - сказал Дмитрий Киселев.

Также он добавил, что ракете "Циркон" хватит меньше пяти минут, чтобы долететь до указанных целей.

"Меньше 5 минут. Задача для школьника третьего класса. Вот оно подлетное время - 5 минут. Поэтому Путин и говорит: посчитайте. Нужно ли вам размещать свои ракеты против нас в Европе? Пока мы никому не угрожаем. Но если ракеты будут размещены, то ответ будет мгновенный", - заявил Кисилев.

Уже в понедельник, 25 февраля, журналисты уточнили у пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, имели ли в Кремле в виду именно это, когда предлагали оценить дальность и время подлета российских ракет.

"Мы никогда не вмешиваемся и не можем вмешиваться в редакционную политику наших телеканалов, даже государственных. Поэтому в данном случае вопрос нужно адресовать непосредственно в телеканалы", - заявил Песков.

Видео: YouTube/ Россия 24

Напомним, госсекретарь США Майкл Помпео в интервью каналу CNN прокомментировал очередные предупреждения от Кремля касаемо сверхзвуковых ракет. По мнению госсекретаря, эти угрозы о последствиях для США являются громкими словами.

Также мы писали, что во время ежегодного послания Федеральному собранию Путин заявил о новом российском оружии. В частности, глава Кремля рассказал о новой гиперзвуковой ракете "Циркон" и анонсировал "выход в свет" беспилотной системы "Посейдон".