В Испании найден мертвым политолог, сооснователь телеканала НТВ, муж скандальной светской журналистки Божены Рынски Игорь Малашенко. Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на источники. По данным газеты, 64-летний мужчина покончил с собой.

Малашенко — один из руководителей избирательной кампании первого президента России Бориса Ельцина 1996 года, также он возглавлял штаб телеведущей Ксении Собчак, баллотировавшейся на пост главы государства в 2018-м. По воспоминаниям дочери Ельцина Татьяны Юмашевой, в избирательной кампании ее отца перед выборами-1996 Малашенко отвечал за взаимодействие со СМИ и информационную политику. "Сразу после победы папа предложил Игорю стать главой его администрации. Настолько он его ценил", - писала она в своем блоге. Однако, как отмечала Юмашева, медиаменеджер сразу же отверг это предложение.

В начале 1990-х Малашенко был консультантом аппарата президента СССР Михаила Горбачева и возглавлял телерадиокомпанию "Останкино", а в 1993-м под покровительством Владимира Гусинского вместе с Олегом Добродеевым и Евгением Киселевым основал НТВ. До 1997-го руководил этой телекомпанией, занимая должности президента и генерального директора. В 2000-х был гендиректором канала RTVi.

Малашенко возглавлял предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак, которая баллотировалась в президенты России в 2018 году. Женой Игоря Малашенко была бывший художественный директор галереи "Манеж" Елена Малашенко. О непростом бракоразводном процессе с ней в последнее время много писала новая жена Игоря Малашенко скандальная журналистка Божена Рынска.

Игорь Малашенко. Фото: tass.ru

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