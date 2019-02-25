В соцсети появилось фото обнаженной Насти Каменских. Певица сама выложила снимок на своей странице в Instagram и подписла " Кто ещё не видел мою #попакакуким".

На сфото Настя запечатлена обнаженной, сидящей в постели, прикрываясь одеялом. Вероятно, таким образом певица решила еще раз привлечь внимание к недавно вышедшему клипу на песню "Попа как у Ким". Ссылку на него звезда оставила в комментарии к снимку.

Отметим, что не все подписчики с восторгом отнеслись к опубликованному фото.

"Не на тот сайт разместила фото... Вот зачем вам эт,о Настя????", - комментирует один из подписчиков. "А так уже никто не слушает?" - спрашивает другой пользователь соцсети.

Среди подписчиков есть и те, кому снимок понравился. Они ставили смайлик или ограничивались коротким комментом: "Супер", "Секси" или "Ваще огонь".

Фото: instagram.com

Ранее "Страна" писала о том, что серьезная Настя Каменских в обтягивающем гольфе и джинсах сфотографировалась в офисе под смех всей команды. Также мы сообщали, что Каменских спустила штаны ради селфи в туалете.