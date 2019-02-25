Экс-руководителю Генштаба ВСУ Владимиру Замане, которого подозревают в государственной измене, начнут избирать меру пресечения в Печерском райсуде Киева в понедельник, 25 февраля. Ему, в частности, инкриминируют развал системы противовоздушной обороны Украины. Об этом сообщает "112 Украина".

По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, за время руководства Заманы Украина полностью была лишена воздушной обороны. Это связано с расформированием 19 авиационных воинских частей и учреждений. При этом 114-я бригада тактической авиации была переформатирована из бригады в эскадрилью.

Анатолий Матиос уверяет, что причиной такого длительного расследования было тщательное изучение, анализ и описание большого количества документов с грифом "совершенно секретно".

Украина лишилась системы ПВО из-за ряда указов, изданных Заманой в 2012 году. В частности, речь идет о директивах на сокращение работников ВСУ. Было уволено на пять тысяч военнослужащих больше, чем предусматривалось законом "О численности Вооруженных Сил Украины" на 2012 год. В 2014 году было сокращено почти 17 тыс. людей, из них более 14 тыс. - военнослужащие. За это время было расформировано более 70 военных частей и соединений.

За время пребывания на посту начальника Генштаба были расформированы зенитные ракетные дивизионы, на вооружении которых находились ЗРК C 300 В. Также были расформированы 874-й, 5001-й, 2081-й зенитные ракетные дивизионы, 137-я и 208-я зенитные ракетные бригады.

Анатолий Матиос заявил, что избрание меры пресечения в отношении Заманы будет открытым. А инкриминируемая ему 111 статья УК Украины предусматривает безальтернативное содержание под стражей. Начало заседания в Печерском райсуде Киева - 25 февраля, в 15:00, судья В.Пидпалый. Сторона обвинения ходатайствует о содержании экс-начальника Генштаба под стражей.

Интересно, что генерал-полковник Замана был активным критиком новой украинской власти. Он обвинял Турчинова в сдаче Крыма, а Порошенко - в попытке сорвать выборы военным положением. При этом Замана считается одним из военных, которые отказались проводить силовую зачистку Майдана. То есть по сути помог прийти к власти тем, кто сейчас его пытается посадить.

Напомним, Украина попросила США продать три комплекса ПВО за $2,25 миллиарда.