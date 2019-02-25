Западные страны "утомились от Украины" и не понимают политические процессы, которые накануне выборов происходят в нашей стране. Об этом по итогам Мюнхенской конференции по безопасности написал в колонке на "Новом Времени" нардеп от БПП Сергей Лещенко, который поддерживает тесный контакт с западными посольствами.

По его словам, мировые лидеры хотели бы, чтобы накануне выборов можно было бы спрогнозировать, кто станет президентом Украины. Однако, как заявил модератор украинского ланча в Мюнхене Стивен Сакур, "через год в качестве президента может быть и Порошенко, и Тимошенко, и Гриценко... И Зеленский может стать президентом".

"Мировые столицы хотели бы прогнозируемого лидера, но произошел сбой: действующий президент отчаянно борется, не брезгуя раздачей денег и админресурсом, за выход во второй тур с "комедиантом" и "популисткой" - такими клише награждаютcя в разговорах Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко", - пишет Лещенко.

По мнению нардепа, к такому итогу привели ошибки как украинского общества, позволившего коррупционерам укрепиться во власти, так и самого Запада, "закрывавшего глаза на коррупцию, кумовство и обман, продолжавшего выдавать кредиты, прощая разграбление бюджетных потоков".

По словам Сергея Лещенко, один из соратников бывшего вице-президента США Джо Байдена сообщил, что Вашингтон несколько лет назад в ультимативной форме добился от Порошенко увольнения генпрокурора Виктора Шокина, а от Яценюка - депутата Николая Мартыненко.

"В итоге обе цели были достигнуты, Украина получила очередную денежную инъекцию, но системные проблемы с коррупцией никуда не делись. После этого началось "утомление от Украины", когда Западу надоело требовать больше, чем хотели сами украинцы. А потом избрали нового президента США. И администрация Дональда Трампа оказалась куда более лояльной к пустопорожним обещаниям Банковой", - написал Лещенко.

По мнению нардепа, Мюнхенская конференция показала растерянность Запада, а также то, что некоторые политики "поставили отношения с Украиной на паузу". По его словам, некоторые готовы поддержать Порошенко, чтобы не попасть в состояние неизвестности и не иметь необходимость с нуля строить отношения с новой администрацией.

При этом Лещенко утверждает, что молчание из‑за нарушений на выборах - "это собственноручный отказ Запада от своих же принципов честных выборов во имя борьбы за конкретного кандидата, пусть более прогнозируемого, который вызывает у них меньше головной боли". В этом контексте Лещенко упоминает фразу президента Франклина Рузвельта: "Он сукин сын, но он наш сукин сын", которую, по его мнению, можно применить к сегодняшней политической ситуации в Украине.

"Запад избегает обсуждения того, почему власть в Украине так нелюбима, хотя мировые столицы кружили с ней в танце с реформаторскими бубнами. И когда они согласно кивали головами после очередных обещаний Порошенко искоренить коррупцию, Юрия Луценко — уволить [главу САП Назара] Холодницкого, премьера Владимира Гройсмана — побороть конт­рабанду и первого вице-премьера Степана Кубива — провести приватизацию и корпоратизацию, то в итоге позволяли обмануть себя и были рады обманываться", - сообщает нардеп.

Лещенко пишет, что Украина "играет против самой себя в ключевых вопросах международной политики". Ведь, согласно опросам, идея введения санкций против России непопулярна в решающих странах Евросоюза - Германии и Франции и, рано или поздно, "европейские политики под давлением своих граждан задумаются, есть ли смысл жертвовать во имя тех, кто так и не смог избавиться от коррупции". По мнению Лещенко, это, а не выборы президента станет крупнейшим геополитическим фиаско Украины.

Напомним, согласно данным опроса, жители Европы считают, что конфликт на Донбассе должен решаться внутри Украины.

Также мы писали о том, как Банковая добивается от Вашингтона поддержки накануне выборов.