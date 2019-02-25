Новый украинский законопроект о работниках-предпринимателях больше всего ударит по IT-сфере. Об этом сообщает opendatabot.ua.

Так, Министерство социальной политики представило законопроект, которым предлагается ввести более жесткий контроль и штрафы за использованием деятельности физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Однако сейчас самый активный вид бизнеса, который использует ФЛП - IT-сектор. Причем за последние три года общее количество ФЛП уменьшилось на 8%, тогда как количество IT-предпринимателей выросло на 45%. Преследуя ФЛП, государство автоматически преследует активную и прибыльную сферу бизнеса в стране.

Эксперты объясняют, почему ФЛП - прежде всего, программисты. "Поскольку, с одной стороны, именно программисты зачастую используют такую ​​форму сотрудничества как ФЛП. С другой стороны - если большинство ФЛП закрывается, IT-отрасль стремительно развивается и регистрирует все новых предпринимателей", - говорят они.

Также с 2017 года общее количество ФЛП сократилось на 164 тысяч предпринимателей (8%). В 2017 году было зарегистрировано 2 млн ФЛП, тогда как сейчас их насчитывается только 1,8 млн. В то же время количество ФЛП в IТ-сфере выросло на 40 676 IТ-предпринимателей. Это аж 45%. Их судьба среди других физических лиц-предпринимателей выросла с 5% до 7,5%. Сейчас наибольшая доля IТ-предпринимателей отмечается в Харьковский, Киевской и Львовской области. Их доля там составляет более 14%.

Отмечается, что число отраслей, где количество предпринимателей выросло, совсем невелико. Больше всего количество предпринимателей выросло в сфере программирования. За два года здесь прибавилось более 40 тысяч ФЛП. Далее идет - предоставление информационных услуг (26 тысяч), здравоохранение (2,3 тысячи), приготовления блюд и напитков (2,2 тысячи), деятельность в области архитектуры (1,3 тысячи).

Также среди отраслей, где количество предпринимателей хоть немного выросло - офисная деятельность, производство кинофильмов, туристическая деятельность. В этих сферах количество новых предпринимателей была меньше тысячи. Все другие ЧП закрываются.



Программисты существенно улучшили общую статистику. Если считать динамику без них, то вместо уменьшения на 8%, мы получили бы уменьшение общего количества на 10%. Больше всего предпринимателей прекратили деятельность в сфере складского хозяйства (закрылось 77500 бизнес), розничной торговли (55000) и теле- и радиовещания (17500).

Скриншот: opendatabot.ua

Ранее "Страна" сообщала, что как власти хотят массово закрывать ФЛП.

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