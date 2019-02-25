Пользователи соцсетей обсуждают обещание президента Петра Порошенко раздать деньги пенсионерам. По словам главы государства, получающие минимальную пенсию украинцы в марте - апреле внезапно получат компенсацию за невыплаченную индексацию 2015-2016 годов в размере 2410 гривен.

Это произойдет прямо перед выборами. Что дало повод снова заговорить о подкупе избирателей со стороны президента. Накануне "Страна" рассказала о #Сетке - системе предвыборного подкупа за государственный счет. Работу этой схемы подтвердили и в МВД. Однако на Банковой решили наращивать обороты с раздачей денег перед первым туром голосования.

В соцсетях этот "аттракцион неслыханной щедрости" интерпретировали вполне однозначно.

Журналист Вячеслав Чечило размышляет, поможет ли это рейтингу президента: "Порошенко очень бодро вошел в избирательную кампанию. Нелегальный (через свои избиркомы), полулегальный (через "сетки") и абсолютно легальный (через доплаты пенсионерам) подкуп избирателей, несомненно, решает для него проблему выхода во второй тур. Гарантирует ли ему это победу?

А вот это более сложный вопрос. Потому что у оппонентов остается небольшой шанс обернуть оружие Петра Алексеевича против него. Приложив определенные усилия можно добиться двух нежелательных для штаба действующего президента эффектов:

Во-первых, даже лояльный к ПАП избиратель не захочет голосовать за него бесплатно, когда остальным за это платят.

Во-вторых, во втором туре против хитросделанного ПАП могут пойти голосовать абсолютно все, независимо от политических убеждений, и купленных и "нарисованных" голосов тупо не хватит.

Впрочем, учитывая, кто именно у него оппоненты и насколько они эффективны, Порошенко вряд ли стоит сильно переживать".

Журналист Сакен Аймурзаев считает, что пенсионеры деньги возьмут, но надежд президента не оправдают:

"Новость о том, что украинским пенсионерам за два выборных месяца дадут в качестве чуда $100 - это очень хорошая новость. Только одно надо помнить: это же не российский пенсионер. Тут хоть Томос об автокефалии, хоть сто долларов от заботливой власти - скажут дякую и сделают, как захотят. А вообще, какое же это отношение (даже слово трудно подобрать) к людям. Подкормить, значит, решил".

Журналист Юрий Бутусов сравнивает обещание Порошенко с популистскими действиями Януковича и Тимошенко: "В 2004-м году Виктор Янукович повысил пенсии перед выборами в 2,5 раза - и все равно проиграл президентские выборы.

В 2009-м году Юлия Тимошенко раздала компенсацию вкладчикам Ощадбанка - "юлину тысячу", и заключила договора с Путиным, чтобы удержать цены на газ - и все равно проиграла президентские выборы.

В 2009-м году Виктор Янукович добился принятия популистского закона о повышении социальных стандартов, который предусматривал повышение пенсий. Но после своей победы, чтобы выполнить свои популистские обещания, Янукович принял закон о повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет, а для покрытия огромного дефицита бюджета пошел на кабальный договор с Путиным, и за срыв ассоциации с ЕС получил от Москвы 3 миллиарда долларов.

В 2019-м Тимошенко обещает людям популизм - дать им газа дешевле в 2 раза, убеждая, что газ должен стоить не так, как на европейском рынке, а так, как решит правительство. Когда она руководила Кабмином, то ценой низких цен на газ стали кабальные договора с РФ и огромный дефицит бюджет НАК "Нафтогаз". Люди все равно платили за газ, потому что НАК дотировался из бюджета. Но обещания снизить цены на газ конкретные и для многих миллионов бедных и наивных людей заходят хорошо.

В ответ Порошенко наносит сразу два популистских удара - во-первых, создает схему раздачи фондов "социальной помощи" избирателям, которую координируют его избирательные штабы, а во-вторых, выплатит "петину тысячу" - начиная с марта 10,2 миллиона пенсионеров станут получать по 1200 гривен надбавки.

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что на эти выплаты пойдет 4,4 миллиарда гривен от растаможки "евроблях". Видимо, Розенко не следит за выступлениями министра социальной политики Андрея Ревы, который 17 января 2019-го заявил, что чистый дефицит Пенсионного фонда составляет 29 миллиардов гривен. При этом бюджет Пенсионного фонда составлял до сегодняшнего решения президента и премьера 398 миллиардов, а доходы всего 230 миллиардов. Разница покрывается различными видами дотаций. Деньги от "евроблях" не гасят дефицит, увеличен размер дотаций, дефицит возрастет.

А доходы самого Пенсионного фонда не растут. Уезжают платежеспособные налогоплательщики, налоги на фонд зарплаты в Украине свыше 40 %, значительная часть населения официально "безработные" и уклоняется от всякой уплаты налогов. Здесь нужны структурные реформы о которых говорят уже многие-многие годы - отмена моратория на продажу земли, либерализация валютного рынка, закон о налоге на выведенный капитал, снижение налогов на фонд заработной платы, реформа регуляторных, фискальных и правоохранительных органов, чтобы устранить саму возможность работы контрабандистов и "обнальных" контор, распродать госпредприятия, которые давно стали символами коррупции - Одесский припортовый завод, "Укрспирт", и т.д.

Лидер гонки Зеленский вообще ничего не обещает, кроме всего хорошего, по причине своего непонимания процессов управления страной. И большинство избирателей радостно принимают невежу как альтернативу действующей политической элите - потому что годы популизма убивают доверие, а подачки перед выборами воспитывают культуру популизма, ведь большинство прекрасно видит, как их подкупают, и осознают, что все это делается не просто так, что потом те, кто подкупает, будут как-то все это отбивать.

А почему 4,4 миллиарда направили на выплаты пенсий? Может, было бы логичней выделить 4,4 миллиарда на реформу таможенной и пограничной службы, чтобы сократить размах контрабанды на таможне?

Может направить деньги на реформу налоговой и финансовой системы, чтобы сократить масштабы уклонения от уплаты налогов через офшоры?

Может снизить налоги на фонд оплаты, чтобы стимулировать расширение базы налогоплательщиков?

Но вопрос реформ не находятся на повестке дня. На повестке дня - популизм. Как показывает история, заканчиваются такие соревнования очень плохо - в том числе для инициаторов".

Правозащитник Сергей Наумович: "Я, пожалуй, пойду куплю валюту, а то наши реформаторы начинают активно раздавать предвыборное бабло десятку миллионов пенсионеров, что может привести к понятным и вполне предсказуемым последствиям...

Как тебе такое, Ли Куан Ю?"

Юрист Елена Лукаш считает, что таким образом Порошенко подкупает избирателей: "И о подкупе. В марте-апреле 2019 будет осуществлена единовременная доплата к пенсии 2410 гривен.

Единовременная. И разовая, как я понимаю. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева. Выплата. Под выборы. Лично я оцениваю это исключительно как легальный подкуп избирателей.

Это общие бюджетные деньги, а не средства панамского офшора или липецкой фабрики, и никаких внятных обоснований их выплаты нет.

Пенсионный фонд – банкрот. И вот банкрот начинает предвыборные выплаты. Чудеса, да?

Думайте. Я лишь напомню, что в долларовом эквиваленте средняя пенсия с 2013 сократилась почти ВДВОЕ.

На конец 2013 она составляла $191, а теперь около $98. Украинские пенсии в две целых три десятых раза НИЖЕ самой низкой пенсии в ЕС. Самая низкая пенсия в ЕС в Болгарии, и она составляет $227".

Также она опубликовала видео, на котором депутат от БПП Мушак рассказывает, что нынешняя пенсионная система несправедлива по отношению к молодым гражданам.

Журналист Николай Полищук: "Замечу, что "Юлькина тысяча" - это были полноценные $200, а "Петькин 2.400" не дотягивают и до $ 100".

Волонтер Юрий Касьянов: "Силовикам зарплату повысили. Осуждённым пайку добавили. Пенсионерам кость бросили. А когда манну небесную будут раздавать?.."