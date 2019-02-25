Генеральная прокуратура и Специализированная антикорррупционная прокуратура запланировали закупку услуг по травле грызунов. Об этом свидетельствует объявление, размещенное в системе публичных закупок Prozorro, пишут "Украинские Новости".

На услуги по дезинфекции, травле и дератизации ГПУ и САП намерены потратить 43 274 гривны. Объявление было опубликовано в системе Prozorro 4 февраля.

Комплекс противоэпидемических мероприятий будет проводиться на территории и в зданиях ГПУ и САП. Непосредственно САП дератизация обойдется в 1 771 гривну.

Закупка услуги запланирована в феврале, без использования электронной системы.

Напомним, Министерство иностранных дел Украину объявило тендер на закупку услуг по травле грызунов на 27 936 гривен.

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