После того, как на фоне скандала с украинской участницей Евровидения-2019, певицей Maruv, в сети снова вспомнили о том, как победительница Евровидения-2016 Джамала давала концерты в России в 2014 году, ее пиар-директор Денис Козловский прокомментировал ситуацию.

По его словам, концерты были запланированы заранее, но несмотря на это сама певица была против этих выступлений. А вот ее менеждеры считали, что зрители не виноваты в разгоревшемся между Украиной и Российе конфликте, поэтому концерты отменять не стоит. Об этом пишет ТаблоID.

"Джамала дважды выступала в России в 2014 году, один раз в Москве и один раз в Сочи. У нас внутри команды была дискуссия - что нам делать с уже подтвержденными концертами: отменять, сославшись на изменившиеся обстоятельства, или выполнить обязательства перед организаторами", - рассказал Козловский.

"Джамала считала, что это форс-мажор, и мы должны отказаться. Менеджмент, и я в том числе, считали, что мы должны выполнить обязательства, потому что ни организаторы, ни заказчики, ни слушатели не виноваты в происходящих событиях", - отметил Козловский.

"В результате было принято решение отработать подтвержденные концерты и новые предложения не принимать. Это и были наши последние выступления в РФ. После 31 декабря 2014-го года Джамала не давала ни публичных, ни частных концертов и не принимала участия в фестивалях на территории России", - подытожил Денис.

Джамала. Фото: geometria.ru

Напомним, тема концертов в России снова стала горячей после скандала, разгоревшегося вокруг победительницы Нацотбора на "Евровидение" Maruv, у которой запланированы концерты в России. Гастроли в РФ поставили в вину Maruv прямо в финале отбора, но несмотря на это артистка взяла максимум баллов от зрителей.

Также мы сообщали, что Maruv раскрыла секретные пункты договора с НОТУ по Евровидению.