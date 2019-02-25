"Коростенский завод железобетонных шпал" ПАО "Украинская железная дорога" объявил о тендере по закупке анкеров и намерении заключить соглашение с компанией ООО "ВМ трейдер", принадлежащей народным депутатам от БПП Ярославу и Богдану Дубневичам. Об этом пишет издание "Наши деньги".

По данным системы ProZorro, железнодорожники отклонили предложение завода, который предлагал анкеры на 17% дешевле ожидаемой цены тендера в 101,32 млн. грн. и выбрали фирму, которая предложила всего 0,06% скидки.

Речь идет о 1,08 млн анкеров закладных АЗ-2 к упругим путевым скреплениям КПП-5. Тендерная документация не позволяла предлагать эквивалентные товары, поэтому кроме ООО НПП "Корпорация КРТ" братьев Дубневичей никто другой не может производить анкеры по указанным техусловиям, поскольку Дубневичи запатентовали эту деталь.

В тендере принимали участие три компании: ООО "ВМ Трейдер" и ООО "Ланис Трейд" с именно такими анкерами АЗ-2 производства "Корпорации КРТ", которые требовал заказчик, а также ООО "АТ Механика" с эквивалентными анкерами АЗ-1-6 собственного производства. "АО Механика" предложила самую низкую цену в 84,46 млн. грн., или 78 гривен за штуку. Это было на 20% дешевле цен обоих конкурентов, которіе установили их почти на одинаковом уровне в 101 млн грн., или 94 грн./шт. При этом никто не снижал цену в ходе аукциона.

Однако самое дешевое предложение от "АО Механика" отклонили именно потому, что она предложила эквивалент. В протоколе заседания тендерного комитета прямо сказано, что закупка аналогов анкеров не предусмотрена.

В то же время в 2017 году Староконстантиновский завод "Укрзализныци" покупал анкеры, прописав в условиях "или эквивалент", и тогда завод отстаивал в антимонопольном комитете Украины позицию, что анкеры Дубневичей и "Механики" эквивалентны ввиду сходства технических характеристик. Админколегия согласилась с заказчиком. Однако после этого решения завод "Укрзализныци" по неизвестным причинам отменил закупку.

На этот раз обжаловать условия закупки никто не мог, потому Коростенский завод производит закупку в ProZorro за допороговой процедурой, не считая себя заказчиком в понимании закона "О публичных закупках". Это означает, что дискриминационные требования на его торгах невозможно обжаловать в админколегии АМКУ, а жаловаться на заказчика можно только в системе "Укрзализныци", которой и принадлежит Коростенский завод.

Фото: nashigroshi.org

Напомним, в конце 2018 глава САП Назар Холодницкий передал генпрокурору Юрию Луценко для внесения в парламент представление о снятии неприкосновенности с народного депутата от БПП Ярослава Дубневича. НАБУ и СБУ расследует несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица "Укрзализныци" и компании братьев Дубневичей. В частности, о хищении газа на сумму свыше 1,4 миллиарда гривен.

В январе 2019 года генеральный прокурор Юрий Луценко вернул САП представление на снятие неприкосновенности с депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича по подозрению в присвоении 93,2 млн гривен филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" при поставке товаров по завышенным ценам в 2015-2017 годах. Документ предложили доработать.

Также "Страна" писала, что в рейтинге 10 самых богатых нардепов оказалось четыре представителя БПП.