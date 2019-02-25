В реке на территории военного полигона под Житомиром 24 февраля было обнаружено тело майора Вооруженных сил Украины. Эту информацию подтвердил заместитель военного прокурора Житомирского гарнизона, подполковник юстиции Алексей Рихлюк, пишет УНН.

"Тело погибшего майора 1976 года обнаружили в реке Гнилопять 24 февраля", - сообщил Рихлюк. Видимых телесных повреждений на теле офицера эксперты не обнаружили. По предварительным выводам, смерть мужчины наступила в результате утопления.

"В настоящее время тело направлено для судебно-медицинского исследования в Житомирский областной бюро судмедэкспертизы. Майор 1967 года рождения, служил в воинской части, которая дислоцируется в Николаевской области. Был откомандирован в Житомир для прохождения курсов на 37-м общевойсковом полигоне ДШВ", - сообщил Рихлюк.

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