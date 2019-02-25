Полицейские сообщили экс-начальнику Генштаба ВСУ Владимиру Заману о подозрении в совершении государственной измены. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Расследование... завершилось объявлением подозрения бывшему начальнику генштаба… замене.. Замана подозревается в совершении преступления по ч.1 ст. 111 "госизмена", - сказал на брифинге в Генеральной прокуратуре Украины в понедельник, 25 февраля, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Владимир Замана ранее занимал должности командующего Военно-Морских сил ВСУ, а также начальника Генерального штаба ВСУ (18 февраля 2012 – 19 февраля 2014гг). В день увольнения его с должности начгенштаба тогдашний президент Украины Виктор Янукович своим указом назначил его заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины.

22 февраля того же года Верховная Рада назначила Владимира Заману уполномоченным по контролю за деятельностью Минобороны Украины. Занимал он эту должность по июнь 2014 года.

Как сообщала "Страна", в ГПУ открыли дело против бывших глав Минобороны. Возможно, в госизмене обвиняют и Гриценко.

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