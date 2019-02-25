Председательствующий судья в деле Александра Ефремова Александр Пелих из Старобельского суда, в отводе которого было отказано в середине января, подал жалобу в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры на защитников бывшего руководителя фракции Партии регионов за их участие в пресс-конференции о рассмотрении дела. Об этом адвокат Андрей Смирнов написал на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что судью Пелиха "возмущает гласность стороны защиты, освещение фактов предвзятости, политического давления, нарушения судьей процедур и критические оценки адвокатами самого процесса".

"В моих словах, озвученных на пресс-конференции, судью Пелиха возмутила фраза "человек, оторванный от реальности", в которой судья видит угрозу ему лично, находит ее неправдивой и неэтичной", - написал Смирнов.

При этом важно, что судья подал жалобу как физическое лицо, а сбор за ее подачу оплатил из государственных средств со счета Старобельского суда.

"...Для того, чтоб пожаловаться на меня с коллегами, не нужно путать свой карман с государственным при оплате жалобы, можно было попросить у нас в беспроцентный долг, а не красть из бюджета 1900 гривен. Следующее Евровидение будет смотреть в тюрьме", - заявил адвокат.

Скриншот: Facebook/ Андрей Смирнов

Напомним, 21 января Александра Ефремова оставили под стражей ещё на два месяца.

Также мы писали, что адвокат Ефремова сообщил об отказе прокурора от допроса Турчинова и Пашинского и о том, что сторона обвинения торопиться закончить рассмотрение дела до выборов.