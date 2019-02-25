Зеленскому начали поступать угрозы. В МВД уверяют, что их пишет поклонница другого кандидата
Кандидат на пост президента Владимир Зеленский получил сообщения с угрозами на мобильный телефон. Об этом сообщается на сайте МВД.
В сообщении говорится, что 21 февраля Владимир Зеленский обратился в полицию и заявил, что на его мобильный телефон кто-то присылает сообщения с угрозами. В полиции отреагировали на обращение кандидата в президенты и уже вскоре удалось выявить автора угроз. Как выяснилось, встревожившие Зеленского сообщения отправляла 26-летняя жительница Львовской области. При этом она использовала телефон своего отца.
Женщина сообщила правоохранителям мотивы своего поступка - она поддерживает другого кандидата. Чем именно злоумышленница угрожала кандидату в президенты - не уточняется.
Ранее "Страна" писала о том, что согласно опросу, в лидерах предвыборной гонки Зеленский, Порошенко, Тимошенко и Бойко.
Также мы сообщали, что в штабе Зеленского разругались со своим Telegram-каналом и нарвались на контробвинения.