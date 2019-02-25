Заместитель главы фракции БПП в Верховной Раде Сергей Березенко является фигурантом уголовных производств по заявлениям минимум двух кандидатов в президенты. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, пишет департамент коммуникации МВД.

"Березенко стал фигурантом производств на основе заявлений минимум двух кандидатов в президенты. И его имя, как организатора схем, говорится в целом ряде обращений. Мы не можем не зафиксировать эти обращения и не вести расследование", - сказал Аваков.

По его словам, он внимательно прочитал возмущенное заявление Березенко из-за того, что он стал фигурантом уголовного производства. Аваков утверждает, что Березнко нечего волноваться, если он честный человек, ведь "всегда есть проверка и она установит факты". "А волноваться, что ты фигурант не надо, я например фигурант минимум четырех производств в РФ, объявлен в розыск, заочно арестован", - добавил министр.

До этого Аваков сообщал, что "огромную пачку документов", где фигурирует Березенко, принесла лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Ранее мы писали, что Аваков заявил о связи нардепа Березенко с #Сеткой Порошенко. Позже Березенко потребовал от главы МВД за это извиниений.