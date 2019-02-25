Президент США Дональд Трамп отсрочил введение новых пошлин на китайские товары после продуктивных переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Трамп отметил, что сторонам удалось найти точки соприкосновения с важных структурных вопросах, в том числе по проблеме защиты интеллектуальной собственности, передаче технологий, а также по вопросам сельского хозяйства, услуг и валюты.

Президент США также анонсировал саммит с китайским лидером Си Цзиньпином на своей вилле во Флориде для заключения торгового соглашения.

Ранее президент США заявил, что торговые пошлины приносят Вашингтону много миллиардов долларов.

Напомним, в Германии возмущены, что США вводят пошлины на произведенные в Штатах немецкие авто.