Трамп отложил введение новых пошлин на китайские товары
Президент США Дональд Трамп отсрочил введение новых пошлин на китайские товары после продуктивных переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
Трамп отметил, что сторонам удалось найти точки соприкосновения с важных структурных вопросах, в том числе по проблеме защиты интеллектуальной собственности, передаче технологий, а также по вопросам сельского хозяйства, услуг и валюты.
Президент США также анонсировал саммит с китайским лидером Си Цзиньпином на своей вилле во Флориде для заключения торгового соглашения.
Ранее президент США заявил, что торговые пошлины приносят Вашингтону много миллиардов долларов.
Напомним, в Германии возмущены, что США вводят пошлины на произведенные в Штатах немецкие авто.