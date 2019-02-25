Бразильский форвард ПСЖ Неймар не смог сдержать эмоций и расплакался, когда рассказывал журналистам о своем возможном возвращении в Испанию, отношениях с Лео Месси и о том, как великий аргентинец помогал ему прижиться в Барселоне.

Об этом передает Marca.

"Сейчас расскажу это всем. Тогда, когда мне больше всего нужна была помощь, лучший в мире игрок поддержал меня. Может ли Месси уговорить меня вернуться? Сложно, очень сложно сказать. Честно говоря, очень сложно, потому что Лео был для меня особенным парнем в Барселоне. Когда я перешел в Барсу, он сказал мне: "Я здесь, чтобы тебе помочь", - со слезами рассказал Неймар в эфире Esporte Espectacular.

Ранее "Страна" сообщала, что Месси купил личный самолет с ванной и кухней на борту. А на хвосте легендарная "десятка".