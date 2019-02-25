В понедельник, 25 февраля, в Днепре произошло сразу два крупных ДТП с участием грузовиков. Около 11:35 в самом центре города на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и Святослава Храброго грузовик снес светофор и перевернулся на бок. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительным данным, причиной аварии стали отказавшие тормоза грузовика. В кабине авто находился водитель и пассажир - они не пострадали. Следует отметить, что из-за ДТП в центре города образовалась масштабная пробка. Сейчас на месте ожидают спасателей и технику, которая ликвидирует последствия аварии, в частности поднимет грузовик и уберет вытекшее на проезжую часть моторное масло.

Фото: dp.informator.ua

Второй инцидент произошел в 12:10 на улице Титова, где водитель грузовика с пивом решил подъехать поближе к торговой точке, заехал на тротуар и провалился в яму, которая образовалась под его колесами, передает "Информатор".

Как выяснилось, под колесами грузовика лопнула плита теплотрассы. Автомобиль оказался в ловушке и достать его оттуда сможет лишь спецтехника ГСЧС. Кроме того, на место вызвали и коммунальщиков, поскольку из-под земли клубами выходит пар и пока неизвестно настолько сильно повреждены коммуникации.

Фото: dp.informator.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепре троллейбус с пассажирами едва не упал с моста после того, как водитель потерял сознание.

Также мы сообщали, что в Житомирской области фура вылетела на встречку и снесла с трассы два грузовика.